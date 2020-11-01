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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 02:44 م

وكالة الاستخبارات: القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة في الناصرية

عصابة
القت القوات الامنية، اليوم الاحد، القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين، بينهم امرأة في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، ان العصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج للعملة المزيفة، وتم القبض عليها بالجرم المشهود.
واضاف، انه ضبط بحوزة افراد العصابة مبلغ مقداره مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار فئة ٢٥٠٠٠ الف دينار عراقي مزورة، وتم توقيفهم وفق احكام المادة ٢٨١. 
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أخر تعديل: الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 03:31 م
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