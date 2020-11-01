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الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 02:39 م

٣ حيوانات تتنبأ بالفائز في الانتخابات الأمريكية

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لم يتفوق الحيوان على الإنسان في مهارات تقتصر فقط على أبناء جلدته، بل سجل بصمته في عالم الفلك أيضا.
فقبل يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أحضرت إحدى الحدائق في روسيا ثلاثة حيوانات اعتادت التنبؤ بنتائج مثل هذا السباق في دول أخرى. 

والعرّافون الثلاثة "الأكثر غرابة" في روسيا؛ النمر البنغالي خان، والنمر السيبيري بارتيك، والدب الروسي بويك، تنبأوا بهوية الفائز بالانتخابات الأمريكية، عبر استخدام ثمار من البطيخ منحوت على كل واحدة منها صور المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن. 
وبعد أن يتم وضع الثمار أمام الحيوانات الثلاثة يقوم كل واحد منهم باختيار البطيخة التي تحمل توقعاته.  
وهو ما جاء في فيديو بثته وسائل إعلام روسية بينها "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، يُظهر موظفي الحديقة وهم يضعون ثمار البطيخ أمام الحيوانات الثلاثة التي اختارت المرشح الديمقراطي جو بايدن. 

فبعد تفكير عميق قام "بارتيك" بتحطيم بطيخة بايدن، وهو ما اختاره "خان" بعد دحرجته البطيخة المنحوت عليها صورة المرشح الديمقراطي، وكذلك "بويان".

لكن بويان، القادم من كامتشياتكا لا تحظى تنبؤاته بالمصداقية الكبيرة، وقد تعرض من قبل لانتقادات شديدة بعد توقعه الخاطئ خلال الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

لكن الطريف في الأمر هو ما تناولته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية التي قالت إن "الحيوانات أخذت العملية على محمل الجد وقامت بحساب توقعاتها بدقة شديدة". 

وفي خضم التوتر الروسي الأمريكي الذي رفعت من منسوبه ملفات عدة أبرزها ما يُثار حول "التدخل في الانتخابات الأمريكية" وهو ما تنفيه موسكو، جاءت تأكيدات الحديقة أنه لا يوجد أي تحيز في العملية.
وقالت إن جميع ثمار البطيخ متماثلة تمامًا ولا يوجد أي اختلافات.
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