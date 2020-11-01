نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة

قالت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، إن أسواق العراق دخلت مرحلة الركود وعمليات البيع والشراء شبه متوقف بسبب الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب سياسة الحكومة السيئة للأمور وعدم تفاعلها مع مقترحات مجلس النواب حيال الحلول الموضوعية للأزمة المالية.

وأضافت أن الحكومة هي من تتحمل تداعيات الأزمة الراهنة.

وتساءلت عبد المطلب: أين ذهبت أموال الألاف المتقاعدين ممن احيلوا للتقاعد بداية العام الجاري بالإضافة الى مزدوجي الرواتب، مشيرة إلى أن تلك أموال كبيرة.

وشددت عبد المطلب على ضرورة ايجاد حلول عاجلة للازمة الراهنة لأن الوضع يزداد تعقيدا مع تأخر تسديد الرواتب.