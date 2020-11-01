بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة ثوار تشرين: الخيارات مفتوحة.. وحراك جدي لتشكيل كيانات سياسية تعبر عن المتظاهرين قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية خيبة أمل تسيطر على الشارع العراقي.. مفاوضات سرية انتهت بفتح ساحة التحرير قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكندا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 12:26 م

قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكندا

الشرطة الكندية

ألقت الشرطة فى مدينة كيبيك الكندية القبض على مشتبه به، اليوم الأحد، بعد أن أسفرت عمليات طعن عن مقتل شخصين وإصابة خمسة، حسبما ذكرت صحيفة "سى بى إس نيوز".

وقالت المتحدثة إتيان دويون إن المشتبه به في منتصف العشرينات من عمره ولم يوضح ما إذا كان معروفًا للشرطة، وأكدت إن الضحايا الخمسة تم نقلهم إلى مستشفى محلي ، وكانت إصاباتهم متفاوتة، وقالت دويون إن المشتبه به نُقل أيضًا إلى المستشفى للتقييم.

وقالت الشرطة في وقت متأخر السبت إنها تبحث عن رجل يرتدى ملابس من العصور الوسطى ومسلحا بسلاح نصل خلف "عدة ضحايا".

وقالت دويون إن الهجمات وقعت بالقرب من شاتو فرونتيناك ، في شارع ديس رامبارت ، وتم اعتقال المشتبه به في وقت لاحق بالقرب من الميناء القديم بالمدينة، وطالبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم.

إقرأ ايضا
202010090831143114

كندا تعلن رغبتها في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين 01 تشرين الثاني 2020 03:41 م

202010090831143114

بطريرك لبنان: نصف الشعب لا يجد طعاما والباقون يحزمون أمتعتهم للهجرة من البلاد 01 تشرين الثاني 2020 02:34 م

كورونا في روسيا

روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة 01 تشرين الثاني 2020 02:10 م

1604075843366

انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة.. السعودية تتأهب لاستقبال رحلات الخارج 01 تشرين الثاني 2020 11:21 ص

33-64-1200x675

فايز السراج يتراجع عن الاستقالة من رئاسة المجلس الرئاسي الليبي 31 تشرين الأول 2020 03:10 م

اختراق ايران

واشنطن: متسللون إيرانيون قرصنوا بيانات ناخبين وأرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين 31 تشرين الأول 2020 11:36 ص

قوات ألمانية

ألمانيا تمدد مشاركة قواتها المسلحة بالعمليات ضد داعش الإرهابي في العراق 30 تشرين الأول 2020 12:29 م

زغاري راتكليف

بريطانيا تستدعي سفير إيران بسبب موظفة الإغاثة المسجونة زغاري راتكليف 30 تشرين الأول 2020 11:14 ص

التعليقات