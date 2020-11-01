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الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 12:18 م

90 مليون أمريكي يصوتون مبكرا في انتخابات الرئاسة.. وترامب يسخر من بايدن

ترامب وبايدن

يمثل عدد المصوتين مبكرا، رقما قياسيا جديدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بلغ حوالي 65% من إجمالي المشاركين في انتخابات العام 2016، الأمر الذي يعكس الاهتمام الشديد بالسباق الرئاسي.

وبالتزامن مع ذلك كثف كل من ترامب وبايدن حملتهما الانتخابية في مختلف أرجاء البلاد لمحاولة التأثير على الناخبين القلائل الذين لم يحسموا موقفهم.

وأمضى ترامب الجمهوري الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية في توجيه اللوم اللاذع للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالتصدي للجائحة والعاملين في المجال الطبي.

وفي تجمع صغير في نيوتاون بولاية بنسلفانيا، سخر ترامب من بايدن لانتقاده سجل الجمهوريين في مكافحة الوباء، الذي أودى بحياة نحو 230 ألف شخص بالولايات المتحدة، التي تحل في المركز الأول عالميا من حيث عدد ضحايا المرض وكذلك حصيلة الإصابات بنحو 9.3 مليون حالة.

وقال ترامب للحاضرين الذين لم يضع بعضهم الكمامات: "شاهدت جو بايدن وهو يتحدث أمس. كل ما يتحدث عنه هو الوباء.

وأضاف أن الولايات المتحدة "على بعد أسابيع فقط" من التوزيع الشامل للقاح آمن للوقاية المرض الذي يدفع المستشفيات إلى العمل بكل طاقتها ويقتل ما يصل إلى ألف شخص في الولايات المتحدة يوميا، لكن ترامب لم يذكر تفاصيل تدعم تصريحاته بشأن مصل وشيك.

وخلال حملته في الغرب الأوسط أمس الجمعة، ألقى ترامب اتهامات فقال إن الأطباء يجنون قدرا أكبر من المال بموت مرضاهم، مواصلا انتقادات سابقة لخبراء في المجال الطبي مثل كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، أنتوني فاوتشي.

ويأتي السباق الانتخابي، الذي ينتهي يوم 3 نوفمبر، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب الوباء وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

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