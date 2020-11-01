بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة ثوار تشرين: الخيارات مفتوحة.. وحراك جدي لتشكيل كيانات سياسية تعبر عن المتظاهرين قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية خيبة أمل تسيطر على الشارع العراقي.. مفاوضات سرية انتهت بفتح ساحة التحرير قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكندا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 12:05 م

الملا: الكاظمي لعِبَ دوراً باغتيال تشرين وهو ظاهِرة فيسبوكية ستنتهي

الكاظمي

قال المحلل السياسي حيدر الملا، إن مصطفى الكاظمي ما كان سيصِلُ إلى كُرسيَّ رِئاسة مجلس الوزراء، لولا تشرين 2019 ودِماء شُهدائِها.

واعتبر أنه حال وصولِه إلى هذا الكُرسي، لعِبَ دوراً باغتيال تشرين، مِنْ خِلالِ محاولةِ استقطابِ بعض الأطراف المشاركة في تشرين 2019 و خلقِ تناقُضاتٍ داخليّة بين أيقونات وناشِطيْ سوح التظاهرات.

وأضاف أن العمل الذي قام به الكاظمي لخلق التناقضات الداخلية أكثر فداحة مِنْ حيث الأثر على مستقبل الحِراك الشعبي  حتّى مِنْ  القناص؛ الذي اغتال شباب انتفاضة تشرين.

وتابع الملا، أن الكاظمي شكل تَكتُلاتٍ سياسيّة، يصِلُ عددُها إلى ستة تَكتُلات ظاهِرُها غطاء برلماني لتنفيذ المشروع الإصلاحي في السلطة التنفيذية، ولكن واقعياً ومِنْ حيث الأثر، هي مُساهمة مباشرة لاغتيال تشرين ولذلك وجدنا تشرين 2020 تختلِفُ جذرياً عن تشرين 2019 في كُلِّ شيء.

ورأى الملا ان ما أعلنهُ الكاظمي: موعِدُ انتِخاباتٍ مُبكِّرة وتحديثٍ بايومتري في 6/ 6/ 2021 هو نوعٌ من أنواع التحايل على دِماءِ مُتظاهريْ تشرين 2019″، معتبرا أن مصطفى الكاظمي ظاهِرة فيسبوكية ستنتهي عاجلاً أم آجلاً إمّا بالسقوط الذي نتنبأ به للعملية السياسيّة وإمّا في الانتخابات إذا ما حدثت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مشعان الجبوري

الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق 01 تشرين الثاني 2020 04:07 م

202010090831143114

المونيتور: تعطل الاستثمار في العراق بسبب مطالبات الميليشيات للمستثمرين بدفع الإتاوات 01 تشرين الثاني 2020 03:56 م

شبكة الإعلام العراقي

شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة 01 تشرين الثاني 2020 03:29 م

مجلس النواب

قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل 01 تشرين الثاني 2020 03:02 م

الكاظمي

نائب: الكاظمي لم يستجب لدعوات البرلمان للاستضافة ورفض الحضور متعمدا 01 تشرين الثاني 2020 02:53 م

مصطفى الكاظمي

نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة 01 تشرين الثاني 2020 02:27 م

باسم خزعل

نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية 01 تشرين الثاني 2020 01:04 م

بدر-الزيادي (1)

الزيادي يصف أداء الحكومة بشأن الأزمة المالية بـ”المتخبط” 01 تشرين الثاني 2020 10:49 ص

التعليقات