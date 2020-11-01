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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 11:06 ص

لجنة نيابية: ايرادات عقارات الدولة وماء بغداد لا تتجاوز 175 مليارا والحقيقي 600 مليار

البرلمان
انتقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الآليات المتبعة في استحصال الجباية التي تنفذها أمانة بغداد بجميع دوائرها المختصة، مبينة أن اعتماد الجباية اليدوية لتلك الدوائر وعدم تطبيق الأنظمة "الالكترونية" فيها، سيبقي الأبواب مشرعة للفاسدين، .

 وقال عضو اللجنة علي الحميداوي  أن الإيراد السنوي الحالي لدائرتين في أمانة بغداد هما عقارات الدولة وماء بغداد لا يتجاوز بمجموعه 175 مليار دينار، بينما الإيراد الفعلي الحقيقي المتوقع يتجاوز مبلغ 600 مليار دينار.
 واضاف، إنه "بعد الميزانيات الانفجارية، باتت أمانة بغداد لا تهتم بملف الجباية، ولم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003، .
 وتابع: "علينا اعتماد نظام جديد في قضية الجباية، ويجب أن تتحول من جباية يدوية الى جباية الكترونية للسيطرة عليها"، 
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