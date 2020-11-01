الزراعة النيابية تطالب بفرض عقوبات على منتجي البيض بعد ارتفاع الأسعار

طالب عضو لجنة الزراعة النيابية جمال فاخر، ، بفرض عقوبات بحق منتجي بيض المائدة بعد ارتفاع الأسعار.

وقال فاخر ، ان “ايقاف الاستيراد الخارجي جاء لتعزيز قدرات المنتجين وسد حاجة الاسواق من بيض المائدة في كل المحافظات، لكن ان ترتفع الاسعار بشكل كبير وتصل سعر الطبقة الى 6- 7 الاف دينار هذا يمثل انهاك للفقراء وخرق للاتفاق المبرم معهم في ضرورة دعم الاسواق باسعار مناسبة.”

وأضاف، أن “اللجنة طالبت وزير الزراعة بان يكون له موقف حازم من ملف ارتفاع اسعار بيض المائدة وفرض عقوبات على المنتجين الذين لايلتزمون بالأسعار”، داعيا الشركات الى “أن تعيد النظر في ملف الاسعار لتفادي العقوبات بحقها لانه من غير الممكن السماح بارتفاع الاسعار بشكل حاد دون اجراءات مناسبة.