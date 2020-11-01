الزيادي يصف أداء الحكومة بشأن الأزمة المالية بـ”المتخبط”

وصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ، اداء الحكومة الاتحادية بشأن حلول الازمة المالية بـ”المتخبط.



وقال الزيادي ان القروض ستحمل العراق ديونا كبيرة والحكومة الاتحادية لم تقدم اي ورقة اصلاحية مالية مشيرا الى ان اداء حكومة الكاظمي بشان حلول الازمة المالية متخبط.



واضاف ان “الحكومة الاتحادية ارسلت الى كردستان مبالغ كبيرة جدا دون تسليم واردات نفط الاقليم وهذا الامر غير صحيح”، مبينا انه ” لا توجد سياسية مالية واضحة لادارة الازمات في البلاد.

وتابع ان “مجلس النواب وجه اكثر من دعوة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة المالية الا انه لم يحضر.

Copy أخبار متعلقة مدونون: الهاشمي كشف هوية العسكري وسرب للكاظمي معلومات عن خلية الكاتيوشا.. فاغتالته ميليشيا الكتائب