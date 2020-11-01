بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة ثوار تشرين: الخيارات مفتوحة.. وحراك جدي لتشكيل كيانات سياسية تعبر عن المتظاهرين قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية خيبة أمل تسيطر على الشارع العراقي.. مفاوضات سرية انتهت بفتح ساحة التحرير قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكندا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 10:49 ص

الزيادي يصف أداء الحكومة بشأن الأزمة المالية بـ”المتخبط”

بدر-الزيادي (1)
وصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ، اداء الحكومة الاتحادية بشأن حلول الازمة المالية بـ”المتخبط.

وقال الزيادي ان القروض  ستحمل العراق ديونا  كبيرة والحكومة الاتحادية لم تقدم  اي ورقة اصلاحية مالية مشيرا الى ان اداء حكومة الكاظمي بشان  حلول الازمة المالية متخبط.

واضاف ان “الحكومة الاتحادية ارسلت الى كردستان مبالغ كبيرة جدا دون تسليم واردات نفط الاقليم وهذا الامر غير صحيح”، مبينا انه ” لا توجد سياسية مالية واضحة لادارة الازمات في البلاد.
وتابع ان “مجلس النواب وجه اكثر من دعوة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة المالية الا انه لم يحضر.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مشعان الجبوري

الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق 01 تشرين الثاني 2020 04:07 م

202010090831143114

المونيتور: تعطل الاستثمار في العراق بسبب مطالبات الميليشيات للمستثمرين بدفع الإتاوات 01 تشرين الثاني 2020 03:56 م

شبكة الإعلام العراقي

شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة 01 تشرين الثاني 2020 03:29 م

مجلس النواب

قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل 01 تشرين الثاني 2020 03:02 م

الكاظمي

نائب: الكاظمي لم يستجب لدعوات البرلمان للاستضافة ورفض الحضور متعمدا 01 تشرين الثاني 2020 02:53 م

مصطفى الكاظمي

نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة 01 تشرين الثاني 2020 02:27 م

باسم خزعل

نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية 01 تشرين الثاني 2020 01:04 م

الكاظمي

الملا: الكاظمي لعِبَ دوراً باغتيال تشرين وهو ظاهِرة فيسبوكية ستنتهي 01 تشرين الثاني 2020 12:05 م

التعليقات