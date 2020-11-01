الكشف عن أرقام مرعبة بشأن حجم “خراب داعش” في ثلاث مدن بديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي عن وثائق تبين حجم الخراب والدمار الذي احدثه تنظيم داعش الارهابي في ثلاث مدن بالمحافظة.



وقال الكروي ،ان” حجم الخراب والدمار الذي احدثه داعش تنظيم داعش الارهابي خلال اجتياحه مدن السعدية وجلولاء واجزاء واسعة من ناحية قره تبه في ديالى بعد حزيران 2014 كبيرة جدا وتتضمن ارقاما مرعبة خاصة في تدمير ممنهج للمنازل والابار الارتوازية وكل مصادر رزق الاهالي خاصة المزارع والبساتين.

واضاف الكروي،ان” لجنة حكومية زارت المدن الثلاث ووثقت حجم الخراب والتدمير الذي طال 80% من منشاءاتها الخدمية”، وأكد “ضرورة اعطاء الاولوية لتلك المدنودعم مشاريع الاعمار والبناء وخاصة صرف التعويضات لان عدد المنازل المدمرة هائل ويحتاج الى جهود حكومية كبيرة لانهائه لانه البداية الصحيحة لاستعادة الحياة الطبيعية لتلك المدن ووضع حد لملف النزوح القسري لالاف الاسر.