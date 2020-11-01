نائبة تتهم تحالف الحلبوسي بالاستحواذ على 3 محافظات

اتهم تحالف المدن المستردة، حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمحاولة الهيمنة على ثلاث محافظات.

وقالت النائبة عن الائتلاف هدى جار الله، إن “تحالف القوى العراقية لايزال يطمع بالهيمنة على المشاريع والمناصب في ديالى والانبار وصلاح الدين والموصل.

وأضافت أنه “للأسف الشديد لايوجد توحيد للقرار السياسي السني وإنما هناك تفردا بالقرار من قبل القوى العراقية

وأشارت إلى أن “القوى العراقية بقيادة الحلبوسي ساهمت في اقصاء وتهميش الشركاء السنة للاستحواذ على المناصب.