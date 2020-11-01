الاتحاد الكردستاني: نسبة تمثيلنا بالمناصب الأمنية بالإقليم محدودة

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، ، أن جميع المناصب الأمنية الحساسة في الإقليم تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني.





وقال فقي إن”هنالك استحواذا على المناصب الأمنية من قبل الحزب الديمقراطي وتحديدا رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الذي يدير الملف الأمني بعيدا عن التشاور مع الشركاء”.



وأضاف أنه “في أثناء مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان كان الاتفاق ينص بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على أن تكون المناصب الأمنية والاقتصادية مشتركة بين الحزبين ولا تصدر قرارات أمنية إلا بالاتفاق بين الطرفين”.





وأشار فقي إلى أن “بارزاني لايثق بأحد ويستحوذ على القرارات الأمنية دون التشاور مع شركائه في الحكومة، وهذا يخالف مبادئ الاتفاق السياسي بين الحزبين، وأن نسبة تمثيلنا في المناصب الأمنية محدودة جدا وليست ذات تأثير”.