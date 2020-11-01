القوات الأمنية تفرق متظاهرين رفضوا رفع الخيام بالقرب من مبنى حكومة البصرة المحلية

فرقت القوات الامنية متظاهرين رفضوا رفع الخيام والحواجز الكونكريتية بالقرب من مبنى حكومة البصرة المحلية.

و قامت القوات الامنية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ، ،



وكان محافظ البصرة اسعد العيداني وجه القوات الامنية ، مساء امس ، بفتح الطريق المؤدي الى ديوان المحافظة قرب ساحة اعتصام البحرية.