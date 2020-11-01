نائب: تأخر الرواتب أمر معيب يزعزع ثقة المواطن بالحكومة

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ان على الحكومة عدم اتخاذ من رواتب الموظفين شماعة لفشلها في عدم توفير رواتبهم المتاخرة.



وقال في بيان صحفي ان : التأخر المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب لايمكن القبول به في ظل وضع مأساوي يعيشه ملايين العراقيين جراء هذا التاخير.



واضاف الجبوري ان الحكومة رغم تصريحاتها وبيانتها الخاصة بعدم القدرة على توفير الرواتب بسبب انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا تقوم بصرف اموال مستمر دون النظر الى حاجة الناس الملحة والاكثر احتياجا.



واعتبر مايحصل حالة سلبية تسجل على هذه الحكومة وجهاتها المعنية زعزعت ثقة المواطن بها بعد ان بنى امالا على قدرتها بانتشاله من واقعه لواقع افضل.