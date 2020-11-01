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الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 10:04 ص

الرافدين يطلق عروضا ومزايا لإيداع العراقيين أموالهم بالمصرف

رواتب كردستان
أعلن مصرف الرافدين اليوم الأحد عن استمراره في فتح الحسابات للعراقيين من الشرائح كافة لإيداع اموالهم في المصرف مقابل فوائد مالية وصفها بالايجابية.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف مستمر في فتح الحسابات ( التوفير والجاري ) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد .
ودعا البيان المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك.
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