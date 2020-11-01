الثاني خلال أسبوع .. داعش الإرهابي يشن هجوما على نقطة أمنية للجيش جنوب الموصل

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتعرض لتنظيم داعش على نقطة أمنية تابعة للجيش العراقي جنوبي الموصل.

وقال المصدر إن "نقطة امنية للجيش العراقي تعرضت مساء أمس لهجوم من عناصر داعش قرب قرية منيرة التابعة لناحية حمام العليل الواقعة جنوب الموصل".

وأضاف المصدر، ان "التعرض كان بإطلاق قنبرتي هاون ورشقات من الرصاص من مسافة بعيدة وبعدها لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة غير معلومة"، مشيرا إلى أن التعرض لم يسفر عن إصابات في صفوف الجيش العراقي.

وبين المصدر، أن "هذا التعرض هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع في جنوب الموصل بعد هجوم سابق استخدم عناصر التنظيم فيه قنبرتي هاون قرب احدى القرى في ناحية الشورة ولم تُسجل أية خسائر بشرية جراء هذا الهجوم أيضاً".

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