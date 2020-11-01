بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة ثوار تشرين: الخيارات مفتوحة.. وحراك جدي لتشكيل كيانات سياسية تعبر عن المتظاهرين قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية خيبة أمل تسيطر على الشارع العراقي.. مفاوضات سرية انتهت بفتح ساحة التحرير قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكندا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 09:33 ص

الحلبوسي عن مصر: ليس لنا إلا أن نكون سوياً فى مركب واحد

محمد الحلبوسي
أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر قائلا: ليس لنا إلا أن نكون سوياً فى مركب واحد، وأن نكون متعاونين لتجاوز الصعاب.

وأضاف الحلبوسي خلال لقاءه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الذي يزور العراق حاليا، أنه فى كل مرة يزور فيها مصر يرى مشروعات تنفذ، وثورة عمرانية وتنموية يقودها الرئيس السيسي، مما يدل على أن بمصر قيادة وحكومة ذات رؤية وتعمل وفق منهجية وتخطيط، بحسب بيان الوزراء المصري.

كما أكد الحلبوسي دعم السلطة التشريعية فى العراق لكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات تعاون خلال أعمال اللجنة المشتركة، وسيقومون فى المجلس بتسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق البرلمان.

من جانبه، استهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مشددا على تكليفات الرئيس الواضحة للحكومة بالسعي للنهوض بعلاقات التعاون مع العراق فى شتى المجالات.

كما نقل مدبولي تحيات على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لنظيره العراقي الذى عقب مشيدا بالدور الذى يقوم به عبد العال فى دعم قضايا العراق فى المحافل البرلمانية الدولية.

وعرض مدبولي خلال اللقاء الاتفاقيات وجوانب التعاون التي تم اقرارها، مؤكدا انه من جانبه سيقوم بالمتابعة عن كثب بمراحل تنفيذها، حتى تعود بالنفع على الشعبين المصري والعراقي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مشعان الجبوري

الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق 01 تشرين الثاني 2020 04:07 م

202010090831143114

المونيتور: تعطل الاستثمار في العراق بسبب مطالبات الميليشيات للمستثمرين بدفع الإتاوات 01 تشرين الثاني 2020 03:56 م

شبكة الإعلام العراقي

شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة 01 تشرين الثاني 2020 03:29 م

مجلس النواب

قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل 01 تشرين الثاني 2020 03:02 م

الكاظمي

نائب: الكاظمي لم يستجب لدعوات البرلمان للاستضافة ورفض الحضور متعمدا 01 تشرين الثاني 2020 02:53 م

مصطفى الكاظمي

نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة 01 تشرين الثاني 2020 02:27 م

باسم خزعل

نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية 01 تشرين الثاني 2020 01:04 م

الكاظمي

الملا: الكاظمي لعِبَ دوراً باغتيال تشرين وهو ظاهِرة فيسبوكية ستنتهي 01 تشرين الثاني 2020 12:05 م

التعليقات