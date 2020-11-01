الحلبوسي عن مصر: ليس لنا إلا أن نكون سوياً فى مركب واحد

أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر قائلا: ليس لنا إلا أن نكون سوياً فى مركب واحد، وأن نكون متعاونين لتجاوز الصعاب.



وأضاف الحلبوسي خلال لقاءه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الذي يزور العراق حاليا، أنه فى كل مرة يزور فيها مصر يرى مشروعات تنفذ، وثورة عمرانية وتنموية يقودها الرئيس السيسي، مما يدل على أن بمصر قيادة وحكومة ذات رؤية وتعمل وفق منهجية وتخطيط، بحسب بيان الوزراء المصري.



كما أكد الحلبوسي دعم السلطة التشريعية فى العراق لكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات تعاون خلال أعمال اللجنة المشتركة، وسيقومون فى المجلس بتسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق البرلمان.



من جانبه، استهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مشددا على تكليفات الرئيس الواضحة للحكومة بالسعي للنهوض بعلاقات التعاون مع العراق فى شتى المجالات.



كما نقل مدبولي تحيات على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لنظيره العراقي الذى عقب مشيدا بالدور الذى يقوم به عبد العال فى دعم قضايا العراق فى المحافل البرلمانية الدولية.



وعرض مدبولي خلال اللقاء الاتفاقيات وجوانب التعاون التي تم اقرارها، مؤكدا انه من جانبه سيقوم بالمتابعة عن كثب بمراحل تنفيذها، حتى تعود بالنفع على الشعبين المصري والعراقي.