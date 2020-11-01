الحضارة الغربية في مرمى التطرف.. جماعات الإسلام السياسي السنّي والشيعي تؤجج نار الإرهاب ضد فرنسا

رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي: لسنا مضطهدون



القضية محسومة ولا تحتمل المزايدات، الإرهاب إرهاب لا جدال ولا مناورة ولا مزايدة وفق ما يقول خبراء، وما يحدث تجاه فرنسا إرهاب مروع وتأجيج من جانب جماعات الاسلام السياسي السنّي والشيعي والإسلام الدين الحنيف لا يهتز برسم كاريكاتوري أو غيره.

يأتي هذا فيما كانت الشرطة الفرنسية، أكدت إصابة كاهن في كنيسة خلال هجوم مسلح بمدينة ليون، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقا.

وقال المصدر إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

وجاء الهجوم بينما تواصل السلطات الفرنسية، تحقيقاتها بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذه شاب تونسي، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص في مدينة نيس، جنوبي البلاد، فيما تتضحُ التفاصيل أكثر فأكثر بشأن العملية التي روعت البلد الأوروبي وأعادت نقاش مكافحة التطرف إلى الواجهة. وارتفع عدد المعتقلين على خلفية الهجوم الدامي في مدينة نيس إلى 5 أشخاص، من بينهم 3 في فرنسا و2 في تونس.

وكشف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق، أن دول معينة استغلت أزمة الرسوم المسيئة في فرنسا، لتحقيق مجموعة من المصالح السياسية الخاصة بها خلال المحاكمة التي تتم حاليا للعناصر المتهمة في تنفيذ عملية الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو في يناير 2015.

وأضاف فاروق، أن هناك أسباب عدة وراء تجييش المسلمين ضد السلطات الفرنسية بعيدا عن قضية الرسوم المسيئة، من قبل التحالف القطري الإخواني، باستخدام مختلف وسائل السوشيال ميديا والمواقع القنوات الفضائية، فضلا عن تحفيز وتحريض مختلف عناصر تيارات الإسلام السياسي ضد الدولة الفرنسية. وأوضح فاروق، أن أول هذه الأسباب يتمثل في الإجراءات التي أقرتها السلطات الفرنسية مؤخرا ومجلس الشيوخ الفرنسي، والتي من شأنها الحد من النفوذ الإخواني في الداخل الفرنسي من خلال التضييق على مختلف المراكز والجمعيات العاملة في مجال نشر أفكار ومشروع جماعة الإخوان، ومراقبة مصادر الدعم والتمويل.

وذكر فاروق، أن اللوبي القطري الإخواني يسعى من خلال حملة المقاطعة التي ألبسوها الرداء الديني، إلى الضغط على ماكرون لوقف الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، فيما يخص محاصرة المال القطري وتجفيف منابع التطرف والإرهاب التي صنعت بأيدي الإخوان وأعوانهم على مدار عشرات السنوات، من خلال التوسع في تأسيس المؤسسات والمراكز الإسلامية العاملة في مجال الإغاثة وغيرها وتسعى لنشر الفكر القطبي من خلال استغلال الظروف المادية والإنسانية للمهاجرين العرب والمسلمين.



وأكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موساوي، على مكانة الإسلام والمسلمين في فرنسا، وموقف المجلس من خطابات الكراهية التي تلت نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وقال موساوي، المسلمون ليسوا مضطهدين في فرنسا، قد تجري بعض الاعتداءات وأحيانا لمز وسب، لكن هذا لا يشكل اضطهادا بمعناه الصحيح الذي لا يستقيم إلا إذا تم بشكل منهجي ومنظم من طرف نظام الدولة.

المسلمون في فرنسا يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات، وينبغي الإشارة إلى أن فرنسا تمنح الجنسية سنويا لمئة ألف أجنبي، من بينهم عدد كبير من المسلمين لمجرد إقامتهم لبضع سنوات في فرنسا، كما أنها سمحت ببناء 3000 مسجد.

فمسلمو فرنسا يعيشون تحت لواء دولة تحترم القانون، ما يتعرض له المسلمون من هجوم من طرف أحزاب اليمين المتطرف لا يمكن أن نصم بها دولة لها قانونها وواجباتها كما أنه ليس من العدل وصف المجتمع الفرنسي بالمضطهد والعنصري.

وهكذا فالمسلمون الذي يعيشون في فرنسا لا يحسون باضطهاد او ظلم او التجييش وسعار التظرف الذي استغلته جماعات الاخوان قطر ايران والقضية دخلتها ابعاد كثيرة.

لكن أمام هذا وذاك فالمؤكد أن فرنسا لا تضطهد الإسلام ولا المسلمين كما يزعم البعض ويردد أكاذيب.

ا.ي