المسعودي: الكتل السنية شرعت لتشكيل جبهة سياسية للإطاحة بالحلبوسي

قال رياض المسعودي النائب عن كتلة تحالف "سائرون" النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "الكتل السنية شرعت لتشكيل جبهة سياسية للإطاحة بالحلبوسي بدعم من بعض القوى الشيعية بسبب تفرده بالقرارات والاستحواذ على اغلب المناصب المخصصة للمكون السني دون الرجوع للكتل".



وأضاف المسعودي، أن "الجبهة السنية التي تشكلت برئاسة اسامة النجيفي تنوي جمع تواقيع نيابية لسحب الثقة عن رئيس البرلمان"، لافتا إلى أن "كتلة (سائرون) لها موقف سلبي مع الحلبوسي بسبب استغلال المنصب وتفرده بالقرارات".



وتشكلت الجبهة العراقية من 35 نائبا من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.



وتشير تصريحات أعضاء الجبهة الجديدة إلى أنها ستعمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لترشيح شخصية من التكتل الجديد لتولي المنصب.