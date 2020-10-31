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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 31 تشرين الأول 2020 03:55 م

وفاة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم

نجم الدين كريم
توفي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، اليوم السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن المكتب الإعلامي لكريم اليوم، أن الأخير وبعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية توفي في الساعة الـ11 من مساء الجمعة وفق التوقيت المحلي لأمريكا.

وأضاف البيان، أن جثمان كريم سيتم نقله إلى إقليم كردستان ليُدفن بشكلٍ مؤقت لحين "تحرير كركوك" ليتم بعدها دفنه إلى مثواه الأخير بعد عودة الأمن والاستقرار للمحافظة على يد قوات البيشمركة، مشيرا إلى أن هذه وصية نجم الدين كريم تركها قبل وفاته.

وتابع البيان، أنه من أجل حفظ السلامة العامة في ظل الوضع الحالي وتفشي فيروس كورونا وتجنب حدوث الزخم لن يُقام للراحل مجلس عزاء، وفق الوصية.

وكان المكتب الإعلامي لكريم قد اعلن يوم الأربعاء الماضي اصابة الراحل بالجلطة الدماغية "شأنه شأن اي انسان عادي".

ونجم الدين كريم تولد كركوك 1949، يقيم في أمريكا التي هاجر لها في عام 1976 ويحمل جنسيتها، قبل ان يعود الى العراق في 2009.

في نهاية شهر آذار 2011، اختير محافظاً لكركوك، ممثلاً للاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أن يترك المحافظة عقب أحداث استفتاء الاستقلال عام 2017.

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