فايز السراج يتراجع عن الاستقالة من رئاسة المجلس الرئاسي الليبي

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الجمعة، تراجعه عن قرار استقالته، الذي كان سينفذه في آخر الشهر الحالي.



وعلل السراج تراجعه بأنه يأتي استجابة لمطالب استمراره في مهام منصبه، بحسب بيان للناطق باسمه، حصلت وكالة «سبوتنيك» على نسخة منه.



وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن السراج عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.





وطلب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الموالي لحكومة طرابلس، الخميس، من السراج الاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.



