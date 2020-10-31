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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 31 تشرين الأول 2020 03:00 م

استقبال رسمي لمدبولي بمقر مجلس الوزراء تمهيدا لبدء أعمال اللجنة المشتركة

مصطفى مدبولي
استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

وتبدأ، بعد قليل، أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.

كما يشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذي سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصري والعراقي، كما يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.
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