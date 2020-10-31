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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 31 تشرين الأول 2020 02:31 م

مصرع شخصين وإصابة 26 بينهم 11 من ميليشيا الحشد الشعبي بانفجار في المثنى

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أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، اليوم السبت، بانفجار أنبوب غاز في المحافظة أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصاً بينهم 11 منتسباً في ميليشيا الحشد الشعبي.

وقال المصدر، إن "انبوب غاز قريب جدا على مقر ميليشيا الحشد الشعبي في خط السريع الرابط بين الديوانية والمثنى انفجر صباح اليوم، وأوقع عدداً من المصابين والقتلى".

وأشار إلى أن "انفجار الأنبوب، تسبب بمصرع شخصين مدنيين في المحافظة، وإصابة 26 شخصاً، بينهم 11 منتسباً في الحشد الشعبي، بسبب الانفجار الذي وقع قرب قضاء الرميثة في محافظة المثنى".

ولفت إلى أن "الانفجار تسبب باحتراق مقر ميليشيا الحشد الشعبي بالكامل، مما أدى إلى انفجار الأعتدة الموجودة داخل المقر"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني متواجدة في مكان الحادث لإطفاء الحريق".
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