التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي

أعلنت وزارة التربية ، اليوم السبت ، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020 .



وقال المكتب الإعلامي في بيان أصدرهُ ان "الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية ، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة الطلبة الاعزاء" ، هذا وشددت الوزارة على الطلبة الممتحنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية ، داعيةً بالوقت ذاته رؤساء المراكز الامتحانية الى اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إداء الامتحانات



واضاف البيان ان وزير التربية ، علي حميد الدليمي تمنى النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق والسير في اكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم مستقبل بلدنا الحبيب .



