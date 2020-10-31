الكاظمي يعزي تركيا ويؤكد استعداد العراق لتقديم العون والمساعدة

أعرب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن خالص تعازيه ومواساته لتركيا، حكومة وشعبا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير غربي تركيا، يوم أمس الجمعة.



وعبّر الكاظمي، في برقية بعثها الى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق وتعاطفه مع حكومة وشعب تركيا الصديقة، كما قدّم مواساته وتعازيه الى أسر الضحايا والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة، سائلا الله جلّ وعلا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.



وبيّن الكاظمي أن العراق يؤكد تضامنه الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة أزمير ومحيطها.



