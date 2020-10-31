إعادة فتح جسر الجمهورية في بغداد أمام حركة المركبات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إعادة فتح جسر الجمهورية أمام حركة المركبات، مبينة أن الحركة بدأت من جانب الكرخ إلى الرصافة.



وقالت الخلية في بيان، إنه "باشرت صباح اليوم السبت الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي".



وأضافت أن "الحركة بدأت صباحا مِن الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية ومازالت الجهود الخدمية مستمرة".