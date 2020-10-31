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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 31 تشرين الأول 2020 11:36 ص

واشنطن: متسللون إيرانيون قرصنوا بيانات ناخبين وأرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين

اختراق ايران
قال مسؤولون أمريكيون، إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

وأكد بيان مشترك لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة أمن الانترنت بوزارة الأمن الداخلي صحة جزء من مقطع مصور وُزع في إطار حملة تضليل لاقت اهتماما وجيزا عقب الكشف عنها قبل أيام.

والحملة مؤلفة من آلاف الرسائل التهديدية التي أرسلت إلى ناخبين أمريكيين بشكل عشوائي باسم جماعة يمينية متشددة مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد عرضت مقطعا مصورا يشرح فيه متسلل الكتروني كيف يمكن للمتسللين إشاعة الفوضى باختراق سجلات تسجيل الناخبين.

وأكد المكتب ووزارة الأمن الداخلي، نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل.

ولم يذكر البيان اسم الولاية لكن المقطع المصور عرض ما يفترض أنها تفاصيل عن ناخبين بولاية ألاسكا.

ولم يرد المكتب ولا الوزارة بعد على طلب للتعقيب.

وتتأهب السلطات الأمريكية لمواجهة أي تسلل إلكتروني محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
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أخر تعديل: السبت، 31 تشرين الأول 2020 11:38 ص
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