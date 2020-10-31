الصحة العالمية: العراق خصص 170 مليون دولار لشراء لقاح فايروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الحكومة العراقية خصصت 170 مليون دولار لشراء لقاح للوباء.



وقالت المنظمة في تغريدة على "تويتر"، إن العراق انضم إلى مبادرة كوفاكس (COVAX) ليكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح الوباء لمواطنيه وبمخصصات بلغت 170 مليون دولار.



يذكر أن كوفاكس مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات آمنة وفعالة بمجرد ترخيصها واعتمادها.



