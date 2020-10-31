محلل سياسي: أمام البرلمان عقبات كثيرة تؤجل إجراء الانتخابات



قال المحلل السياسي محمد الساعدي ان هناك عقبات كبيرة تقف امام البرلمان، قد تؤجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتا الى ان التأجيل يصب في مصلحة الكتل السياسية لاكمال الدورة الانتخابية.

واوضح الساعدي ان “بعض الاشكاليات في المحكمة الاتحادية والازمة المالية وعدم التحضير اللوجستي من قبل المفوضية، اضافة الى عدم حسم بعض موضوع الاقتراع الالكتروني من عدمه، كلها عوامل تقف امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

واضاف ان “البرلمان قد يكون امام خيار، ترغب به كل الكتل السياسية وهو تأجيل اجراء الانتخابات الى اشعار اخر، او لحين تأمين مبالغ التحضير لاجرائها”.

واشار الى ان “هناك صفقات سياسية وتحالفات بدأت بالظهور من اجل الحصول على مكاسب سياسية، في وقت تؤكد فيه اوساط نيابية ان الانتخابات لن تجر في موعدها وحديث الكاظمي عن اجرائها في حزيران المقبل ماهو الا كلام اعلامي لن يطبق على ارض الواقع”.