حقوق الانسان في البصرة تدعو الحكومة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم المتظاهرين

دعا مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة الحكومة الاتحادية لاثبات مصداقيتها في مراعاة حقوق الموظفين ومطالب المتظاهرين السلميين.



وقالت المفوضية في بيان ان على الحكومة المركزية الاسراع بصرف المستحقات المالية للموظفين والعاملين المتوقفة منذ فترة خاصة من لايصل معدل دخلهم الشهري الـ ٥٠٠ الف دينار ومنهم عوائل مصابة بكورونا.



كما طالبت المفوضية بإطلاق رواتب المتقاعدين في مواعيدها التي صرح الناطق بلسان الحكومة عن تافر ارصدتها و دعم مطالب المتظاهرين التي ابرزها حق العمل .