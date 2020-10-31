مسؤول محلي : الحكومة الاتحادية تعرقل إعادة تشغيل 7 معامل في الأنبار

أكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، ان وزارة الصناعة تعرقل عملية اعادة اعمار وتأهيل سبعة معامل صناعية حيوية في مناطق مختلفة من مدن الانبار.



وقال الطرموز ان ” وزارة الصناعة عرقلت منذ عام 2003 جميع المساعي الرامية الى اعادة اعمار وتأهيل وتشغيل معامل زجاج الرمادي والسراميك والاواني الزجاجية والادوات المنزلية والطابوق الحراري ومعمل سمنت القائم والفوسفات التي تعد من اهم المعامل الصناعية الحيوية في الانبار.