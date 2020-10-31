اقتصادي: اقتراض الحكومة وارتفاع الدولار سيزيد من أسعار السلع

أكد الخبير الاقتصادي عمار الجابري، ان توجه الحكومة نحو الاقتراض ومطالبتها البرلمان بالتصويت على قانون يتيح لها الحصول على ترليونات الدنانير سيدخل البلد في متاهات ويفاقم ازمات المواطن بسبب ارتفاع الدولار الذي سيرفع من اسعار السلع والبضائع.

وقال الجابري ، ان “توجه الحكومة للاقتراض ومطالبتها البرلمان بالتصويت على اللجوء للاقتراض مرة اخرى امر غير مبرر وسيقود الى انفجار الشارع العراقي وخاصة شريحة الموظفين



واضاف ان العراق سيدخل في متاهات وازمات اقتصادية جراء السياسات غير المدروسة التي تتبعها الحكومة الحالية، اذ يتحتم عليها الاخذ برأي خبراء ومستشارين متخصصين بالمجال المالي والاقتصادي لتجاوز الازمة



واوضح ان “لجوء الحكومة للاقتراض سيقلص العملة الصعبة بالعراق، وهو ماسيؤدي الى ارتفاع سعر صرفها امام الدينار، وبالتالي ارتفاع جميع اسعار السلع والبضائع، وبالتالي فأن المواطن سيكون ضحية هذه السياسات.