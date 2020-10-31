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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 31 تشرين الأول 2020 10:45 ص

نائب: الحكومة لديها سوء إدارة في السياسة المالية للبلاد

بهاء النوري
أكد النائب بهاء النوري،  ان الحكومة لديها سوء ادارة في السياسة المالية للبلاد.
وقال النوري ان” الحكومة ارسلت قانون تمويل العجز المالي للبرلمان يتضمن ارقاما عالية وفق رؤيتها لافتا الى ان الناطق باسم الحكومة كشف عن وجود بدائل للقانون ما دفع اللجنة المالية النيابية الى مخاطبة رئيس الوزراء  لاستخدام تلك البدائل والموارد  من اجل عدم  ادخال العراق في  ديون كبيرة
واضاف النوري،ان” رئيس الوزراء نفى ان يكون ابلغ   الناطق باسم الحكومة وجود بدائل لقانون تمويل العجز المالي لافتا الى ان اللجنة المالية النيابية تتنظر كتابا رسميا من الحكومة حيال الامر مبينا ان دفع الرواتب من اختصاص الحكومة ومسؤوليتها
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