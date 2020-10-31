وزارة المالية: إيرادات النفط غير كافية لمواجهة نفقات الحكومة

أكدت وزارة المالية أن الإيرادات الحالية في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة".



وقالت في بيان ان عائدات النفط الشهرية تقل بالوقت الحالي عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب.



واشارت الى انه ليس هناك خيار امام الحكومة سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي.