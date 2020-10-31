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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 31 تشرين الأول 2020 10:29 ص

إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجهورية أمام حركة السير

فتح ساحة التحرير
أعلنت قيادة عمليات بغداد، ، عن اعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة السير.
وقال قائد العمليات قيس المحمداوي في بيان ان "الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم باعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات.

واضاف ان "ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة.
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