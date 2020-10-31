إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجهورية أمام حركة السير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، ، عن اعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة السير.

وقال قائد العمليات قيس المحمداوي في بيان ان "الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم باعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات.



واضاف ان "ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة.