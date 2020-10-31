موجها الاتهام للحلبوسي.. الصجري يكشف عن سرقة 800 مليار دينار من ميزانية الأنبار

كشف عضو مجلس النواب علي الصجري، ، عن سرقة 800 مليار دينار من ميزانية محافظة الانبار للعام الماضي 2019، موجها الاتهام بشكل غير مباشر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الصجري في تغريدة له على “تويتر” إن “العجي (في إشارة للحلبوسي) يتباهى امام اهلنا في الانبار بانه قائد حملة الاعمار ، ولاننكر تبليط الشوارع وتنويرها والجزرات الوسطية وصبغ الارصفة.

وأضاف أن “جميع هذه الاعمال لاتكلف اكثر من 200 مليار بتنفيذ شركات كورية فأين باقي الترليون دينار التي استلمتها المحافظة عام ٢٠١٩

وختم الصجري تغريدته بالقول: “يعني ٨٠٠ مليار سرقات