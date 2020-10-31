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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 31 تشرين الأول 2020 10:18 ص

موجها الاتهام للحلبوسي.. الصجري يكشف عن سرقة 800 مليار دينار من ميزانية الأنبار

الصجري
كشف عضو مجلس النواب علي الصجري، ، عن سرقة 800 مليار دينار من ميزانية محافظة الانبار للعام الماضي 2019، موجها الاتهام  بشكل غير مباشر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الصجري في تغريدة له على “تويتر” إن “العجي (في إشارة للحلبوسي) يتباهى امام اهلنا في الانبار بانه قائد حملة الاعمار ، ولاننكر تبليط الشوارع وتنويرها والجزرات الوسطية وصبغ الارصفة.
وأضاف أن “جميع هذه الاعمال لاتكلف اكثر من 200 مليار بتنفيذ شركات كورية فأين باقي الترليون  دينار التي استلمتها المحافظة عام ٢٠١٩
وختم الصجري تغريدته بالقول: “يعني ٨٠٠ مليار سرقات
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