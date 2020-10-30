اعتقال قيادي بارز في داعش الإرهابي بعملية امنية استباقية جنوبي الفلوجة

أعلن مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول قاطع عمليات الشهداء بعملية أمنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن قوة أمنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية تمكنت من محاصرة القيادي البارز في تنظيم داعش الإجرامي المدعو ابو الجراح مسؤول ما يسمى بقاطع الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة ، دون وقوع اي مقاومة تذكر.



وأضاف أن الجراح تلقى تدريباته في معسكرات تنظيم داعش الاجرامي خارج المحافظة ، مبينا أن الجراح يعد من ابرز قيادي التنظيم الإجرامي في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.



وبين أن معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال القيادي ، موضحا أن القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن عملياتهم الاجرامية واماكن اختفاء بقية قيادات التنظيم الاجرامي .