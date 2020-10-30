النوري: حكومة الكاظمي لديها سوء إدارة في السياسة المالية للعراق

قال النائب بهاء النوري، إن الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز المالي للبرلمان يتضمن أرقام عالية وفق رؤيتها، لافتا إلى أن الناطق باسم الحكومة كشف عن وجود بدائل للقانون ما دفع اللجنة المالية النيابية إلى مخاطبة رئيس الوزراء لاستخدام تلك البدائل والموارد من أجل عدم ادخال العراق في ديون كبيرة.

وأضاف النوري، أن رئيس الوزراء نفى ان يكون ابلاغ الناطق باسم الحكومة وجود بدائل لقانون تمويل العجز المالي لافتا الى ان اللجنة المالية النيابية تتنظر كتاب رسمي من الحكومة حيال الأمر.

وبين أن دفع الرواتب من اختصاص الحكومة ومسؤوليتها وليس البرلمان وتدخل الاخير جاء بسبب عجز سياسة الحكومة وسوء ادارة وزارة المالية كانت وصولنا الى هذه المرحلة الصعبة.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة مع تأخر دفع المستحقات المالية لملايين الموظفين والمتقاعدين منذ اشهر وسط حالة من القلق”.