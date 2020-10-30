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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 02:18 م

نائب: إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر أمام تحديين جديدين

اراس حبيب

قال عضو مجلس النواب، آراس حبيب، إنه باستكمال التصويت على قانون الانتخابات، أصبحنا الآن أمام تحديين جديدين وهما المحكمة الاتحادية والإجراءات العملية الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأضاف، أن معركة المحكمة الاتحادية لا تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق على قانون الانتخابات ذاته لأنه في حال لم يحسم قانونها أو نصابها، فلا قيمة من الناحية العملية للانتخابات لأنها تبقى بلا شرعية طبقا للدستور.

وأشار، إلى أن الجهود خلال الفترة المقبلة يجب أن تنصب على استكمال هذه الأمور، بما في ذلك إجراء الانتخابات عبر البطاقة البايومترية حتى نضمن نزاهتها ونقطع طرق التزوير.

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