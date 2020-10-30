بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 31 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
اعتقال قيادي بارز في داعش الإرهابي بعملية امنية استباقية جنوبي الفلوجة النوري: حكومة الكاظمي لديها سوء إدارة في السياسة المالية للعراق عودة العمالة المصرية للسوق العراقي.. إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية نائب: إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر أمام تحديين جديدين مسيرات طلابية دعماً لثورة تشرين.. دعماً لحركة الاحتجاجات العراقية مساعٍ لإقالة الحلبوسي تخوّفاً من اتساع نفوذه.. تعقيد المشهد السياسي العراقي بين القوى الشيعية والسنّية العثور على وكرين لداعش الإرهابي في عملية تطهير الخيلانية المالية النيابية: خاطبنا الحكومة لسحب قانون العجز إذا كانت قادرة على تسديد الرواتب مراقبون: بغداد على وشك إسدال الستار على الاعتصامات والمظاهرات بعد مرور عام على انطلاقها محلل سياسي: صفقات سياسية وتحالفات بدأت بالظهور من أجل الحصول على مكاسب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 02:11 م

مسيرات طلابية دعماً لثورة تشرين.. دعماً لحركة الاحتجاجات العراقية

تظاهرات طلاب

خرج عشرات الطلاب العراقيين في مسيرةً بكربلاء، والتي تأتي بعد تحركات طلابية مماثلة في مدن أخرى بجنوب البلاد في اليومين الماضيين، دعماً لحركة الاحتجاجات التي انطلقت قبل عام وكانت وتيرة إحياء ذكراها الأولى ضعيفة.

وسار الطلاب في شوارع كربلاء رافعين اللافتات والعلم العراقي وصور ناشطين قضوا في احتجاجات العام الماضي، مرددين شعار "هذا شبابك يا وطن" و"فوق صوتك يا وطن لا يعلو صوت".

وقال نشطاء، اليوم المد الطلابي لا يطالب بشيء من أجل مصلحته الشخصية بل من أجل مصلحة الوطن، وهي المطالب المعروفة من قانون انتخابات فردي مئة في المئة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

كما قام طلاب جامعات الناصرية والديوانية في جنوب العراق أيضاً بمسيرات مماثلة. وقالوا: خرجنا للتأكيد على قوة واستمرار الانتفاضة وكونها الطريق الأساسي في التغيير ولاسترداد وطن تقاسمته الأحزاب الفاسدة.

وتعهدت الحكومة الجديدة التي جرى تشكيلها في مايو بإجراء انتخابات مبكرة في يونيو بناء على قانون انتخابي جديد، لكن يرى مراقبون أن إجراءها في هذا الموعد صعب التحقيق.

وكان آلاف العراقيين قد تظاهروا الأحد في الذكرى الأولى لثورة تشرين التي انطلقت شرارتها العام الماضي للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية لاعتبارها عاجزة عن معالجة الأزمات الاجتماعية، لا سيما البطالة عند فئة الشباب، قبل أن تتحول لما يوازي حمام دم بعد مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 30 ألفاً بجروح.

وفي مؤشر إلى تراجع حدة التظاهرات، أعادت السلطات خلال اليومين الماضيين فتح طرق رئيسية في العاصمة بغداد أغلقت قبل عام بسبب الاحتجاجات.

ووقعت صدامات جديدة بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير، غداة تظاهرات شهدتها بغداد إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة أكتوبر"، فيما شهدت مدينة كربلاء ليلاً أيضاً مناوشات.

وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.

وقام متظاهرون برمي الحجارة وحاولوا تخطي حواجز وضعتها الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 02:12 م
إقرأ ايضا
المشاط

وزيرة التعاون الدولى تعلن مساهمة الشركات المصرية فى إعادة إعمار العراق.. ومباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى 30 تشرين الأول 2020 02:57 م

مصر والعراق

عودة العمالة المصرية للسوق العراقي.. إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية 30 تشرين الأول 2020 02:46 م

مجلس النواب

مساعٍ لإقالة الحلبوسي تخوّفاً من اتساع نفوذه.. تعقيد المشهد السياسي العراقي بين القوى الشيعية والسنّية 30 تشرين الأول 2020 02:01 م

202010300250914ES

مراقبون: "تلعفر".. قنبلة مشاكل موقوتة تثير مخاوف السنة والعرب 30 تشرين الأول 2020 01:53 م

الموصل

جراح الموصل ما زالت تنزف منذ نكبة داعش الإرهابي .. وحكومة الكاظمي تتجاهلها وتصم آذانها 30 تشرين الأول 2020 01:44 م

ماجد الصوري

بالارقام … خبير يكشف التاثير السلبي للاقتراض الخارجي على الاقتصاد العراقي 30 تشرين الأول 2020 01:26 م

ساحة التحرير

مراقبون: بغداد على وشك إسدال الستار على الاعتصامات والمظاهرات بعد مرور عام على انطلاقها 30 تشرين الأول 2020 11:48 ص

الصين وايران

تتضمن منح قواعد عسكرية وجزر للصين.. نشطاء إيران: الاتفاقية مع الصين كارثة على العالم 30 تشرين الأول 2020 02:29 ص

التعليقات