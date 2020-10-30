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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 01:30 م

رئيس الوزراء المصري يزور العراق غداً

مصطفى مدبولي
يتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العاصمة العراقية بغداد غداً السبت ، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري على هذا المستوى منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ويترأس مصطفى الكاظمي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، الأعمال الختامية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي بدأت أعمالها الأربعاء الماضي.

وتنطلق أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة العراقي علاء الجابوري، في بغداد اليوم الجمعة، تمهيداً للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية.
وقالت مصادر  أن مدبولي والكاظمي سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والنقل والإسكان، في ظل رغبة مشتركة في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، إضافة إلى الأردن المنضم إلى مشاورات التكامل الثلاثية، وسط رغبة عراقية في مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار، بينما تسعى القاهرة لضمان استمرار تدفق نفط البصرة إلى مصر.
ومن الملفات التي ستحظى بنقاش واسع ملف الربط الكهربائي، إذ تعد مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للكهرباء في المنطقة، مع تواجد فائض يقدر بـ 50 في المئة، بينما يعاني العراق أزمة كهرباء خانقة، إذ تسعى القاهرة لرفع قدرات خط الربط الكهربائي مع الأردن والذي دخل الخدمة في 1999، من أجل زيادة قدرته على تصدير الكهرباء مستقبلا إلى العراق.
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