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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 01:26 م

بالارقام … خبير يكشف التاثير السلبي للاقتراض الخارجي على الاقتصاد العراقي

ماجد الصوري
وصف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن الاقتراض الخارجي ليس ميسر بهذه السهولة بمجرد الرغبة به وتتم موافقة المؤسسات الدولية عليه .
وقال الصوري للمستقلة أن إمكانية الاقتراض الخارجي لازالت ممكنة ضمن الديون الموجودة المتمثلة بالداخلي 53تريليون دينار والخارجي مع الدين القديم في زمن الحرب مع إيران وايام الحصار الاقتصادي والذي اصبح بعد الخصم 80%بحدود 28مليار دولار من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية صعبة جدا لذلك نحن لانتصور انه بمجرد الرغبة به نستطيع الحصول عليه.
وبين انه يمكن أن يوافق صندوق النقد الدولي على قروض العراق على أساس تغطيةالعجز في الموازنة لكن البنك الدولي يعطي بشروط استثمارية وان شروطهما تصب في موضوع الحفاظ على العملة الصعبة وتوازن سعر الدينار .
وعزى أسباب التوسع في النفقات التشغيلية إلى الرواتب والمخصصات العليا ففي بعض الأحيان تصل ما بين 6الى7 أضعاف الراتب الاسمي من غيرذوي الدخل المحدود التي تكون مليون ونصف فمادون لاتبلغ مخصصاتهم مئة بالمئة من الأسمي عدا ذوي الشهادات العليا.

وأوضح أن الفوائد في ديون العراق بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 1او2% عدا تلك التي خصصت لكبار التجار بسندات لتغطية التسديدات خاصتهم وهي بفائدة تقارب 6الى7% .
وتابع أن التسديد سيكون في سنة 2021 للديون القديمة التي تخص ما قبل عام 2003 والجديدة الحالية إضافة إلى تسديد الديون الداخلية،وأنه يمكن الانتفاع من مسألة الاقتراض من الأموال المكتنزة لدى المواطنين التي تبلغ بحدود 58 تريليون دينار عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول بين المواطنين.
وأضاف أنه من خلال الرؤية الإدارة المالية للبلد فاشلة منذ العام 2003وحتى قبله لأنها جاءت بأخطاء متعمدة لاثقال الشعب العراقي ومحاولة الكسب اكثر من اللازم وان الموافقة على الاقتراض في الوقت الحاضر لاتعني نهائيا الحصول على القروض حتى لو صدر أكثر من قانون.
وأستدرك الصوري أن ورقة الإصلاح البيضاء تؤكد على مسألة ترشيد الانفاق الحكومي وإعادة هيكلة بناء الرواتب، ومهما توسعت الإيرادات فلن تستطيع تغطية النفقات التشغيلية التي عدها بأنها اكبر فساد موجود في الدولة وأن هذه الورقة تتكلم بشكل صريح جدا رغم بعض النواقص واذا ماتوفرت الارادة السياسية بتطبيقها فسيتعدى العراق الأزمة المالية والاقتصادية لكن مازالت الثقة محل الشك بالعمل بها ونحن بانتظار تطبيقها.
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