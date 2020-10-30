العثور على وكرين لداعش الإرهابي في عملية تطهير الخيلانية

شرعت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "القطعات التي شاركت في العملية هي الفرقة الخامسة، وشرطة ديالى"، مشيراً إلى أن "القوات عثرت على وكرين داخل انفاق".



وأضافت أن "الجهد الهندسي باشر بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب ،وتهدف العملية إلى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية ،وملاحقة العناصر الإرهابية المجرمة".