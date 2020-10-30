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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 12:34 م

الأمم المتحدة تعلق على قرار إغلاق عدد من مخيمات النازحين في العراق

مخيم الهول
علق مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، جنين بلاسخارت، الجمعة، على قرار الحكومة العراقية بشأن اغلاق المزيد من مخيمات النازحين. 
وذكر المكتب في بيان، أن "الحكومة العراقية اعلنت عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول نهاية عام 2020. وقد تم بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع إغلاق المزيد من المخيمات". 
وأضاف البيان، أن "هذه القرارات تم اتخاذها بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، التي لا تشارك في القرارات الحكومية المتعلقة بوضع مخيمات النازحين. وتقع المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية". 
وأكد البيان، أن "الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة. وتلتزم الأمم المتحدة بولايتها في التنسيق مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات والذين يعودون إلى ديارهم على الدعم اللازم في طريق عودتهم وعند وصولهم". 
وأشار البيان، إلى أن "الأمم المتحدة تتابع التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق". 
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أخر تعديل: الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 02:38 م
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