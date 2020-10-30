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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 12:05 م

المالية النيابية: خاطبنا الحكومة لسحب قانون العجز إذا كانت قادرة على تسديد الرواتب

عبد الهادي السعداوي

قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، إن اللجنة المالية التقت كادر وزارة المالية ،وطالبت منهم جميع البيانات الخاصة بقانون العجز المالي، لأن هناك فرقاً بين الأرقام الموجودة داخل قانون العجز والبيانات الموجودة لدى اللجنة.

وأشار إلى أن "اللجنة المالية ناقشت العديد من الأمور التي تتعلق بالقرض".

وأضاف أن "اللجنة وجهت كتاباً وخاطبت الحكومة بشأن تسديد رواتب الموظفين من دون الحاجة إلى القرض على ضوء تصريحات الناطق باسم الحكومة ،التي أشار فيها إلى وجود حلول لدى الحكومة بسد رواتب موظفي الدولة"، لافتاً إلى أن "اللجنة خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز المالي إذا كانت قادرة على تسديد رواتب الموظفين بخيارات غير الاقتراض".

وأشار إلى أنه "وفق الأرقام الموجودة في قانون الاقتراض فإنه سيؤدي إلى إفلاس الحكومة في المستقبل".

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