مراقبون: بغداد على وشك إسدال الستار على الاعتصامات والمظاهرات بعد مرور عام على انطلاقها

يرى ناشطون ومراقبون أن بغداد، وربما محافظات أخرى، على وشك إسدال الستار على الاعتصامات والمظاهرات بعد مرور عام على انطلاقها في تشرين الأول 2019.

وأكد المراقبون، أن هذا التوجه يدعمه عوامل عدة؛ منها، على سبيل المثال، توزّع جماعات الحراك على اتجاهات متصارعة بعد دخول أحزاب وفصائل مسلحة وشبكات مصالح حكومية على خط الاحتجاجات بهدف تشتيتها وحرفها عن مسارها.

يأتي ذلك تمهيداً لطي صفحتها التي أقلقت، على مدى عام كامل، غالبية جماعات السلطة، وأطاحت رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي نهاية تشرين الثاني 2019.

كما وضعت المؤسسة التشريعية في زاوية حرجة وأرغمتها على تعديل قانون الانتخابات العامة، وكذلك أحرجت السلطات القضائية.

ولعل من بين أبرز علامات إسدال الستار على الاعتصامات التي تواصلت في ساحة التحرير، المعقل الرئيس للاحتجاجات وسط بغداد، قرار رفع الخيام الذي اتخذته بعض جماعات الحراك، أول من أمس، خشية عنف الفصائل المسلحة، مما مهّد الطريق أمام قيادة عمليات بغداد لفتح نفق التحرير الذي يتوسط الساحة ويربط بين شارع السعدون وساحة الخلاني، بعد أن ظل مغلقاً لنحو عام كامل بسبب الاعتصامات والمظاهرات المتواصلة.

ورفع المعتصمون خيامهم من شارع السعدون وكذلك من الطريق المؤدية إلى ساحة الخلاني، وأظهرت صورة تداولها ناشطون حركة مرور البغداديين بسياراتهم عبر نفق التحرير.

وأكد نشطاء، أن الانتفاضة باتت فكرة، والأفكار لا يمكن انتزاعها، ستستمر وتعود بكل تأكيد يوماً لإصلاح ما خربته الأحزاب والميليشيات الفاسدة والعميلة.

وأضافوا أن الانتفاضة حققت الكثير على مستوى الوعي، فضلاً عن تحقيقها أهدافاً سياسية غير قليلة؛ ضمنها إطاحة حكومة عادل عبد المهدي الذي قتل في عهده 560 متظاهراً وجرح الآلاف.

من جهة أخرى، وفي مسعى لتأكيد استمرار الاحتجاجات عبر تخليد ضحاياها، أحيا طلاب في بغداد والناصرية، أمس، ذكرى وفاة اثنين من رموز وأيقونات الحراك الاحتجاجي، عبر مسيرات صامته في المدينتين.

ففي شارع أبي نواس على نهر دجلة، أحيا آلاف الناشطين والطلبة ذكرى وفاة الناشط صفاء السراي الذي قُتل بقنبلة دخانية اخترقت رأسه في مثل هذا اليوم من العام الماضي وتحول أيقونة للاحتجاجات. ورفعوا صوراً وعبارات كان قد كتبها قبل وفاته.