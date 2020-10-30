محلل سياسي: صفقات سياسية وتحالفات بدأت بالظهور من أجل الحصول على مكاسب

قال المحلل السياسي محمد الساعدي، إن بعض الإشكاليات في المحكمة الاتحادية والأزمة المالية وعدم التحضير اللوجستي من قبل المفوضية، إضافة إلى عدم حسم بعض موضوع الاقتراع الإلكتروني من عدمه، كلها عوامل تقف أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضاف أن البرلمان قد يكون أمام خيار، ترغب به كل الكتل السياسية وهو تأجيل إجراء الانتخابات إلى إشعار آخر، أو لحين تأمين مبالغ التحضير لإجرائها.

وبين أن هناك صفقات سياسية وتحالفات بدأت بالظهور من أجل الحصول على مكاسب سياسية، في وقت تؤكد فيه اوساط نيابية ان الانتخابات لن تجر في موعدها وحديث الكاظمي عن اجرائها في حزيران المقبل ما هو الا كلام اعلامي لن يطبق على ارض الواقع.