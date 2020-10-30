أمريكا تجني 40 مليون دولار من بيع نفط إيراني مصادر وتخصصها لصندوق ضحايا الإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة الخميس، أنها كسبت أكثر من 40 مليون دولار من إعادة بيع النفط الإيراني الذي تمت مصادرته من 4 ناقلات كانت متوجهة إلى فنزويلا.

وكانت واشنطن أعلنت في آب/أغسطس الماضي، مصادرة 1.1 مليون برميل نفط كان من المقرر بيعه لفنزويلا لحساب الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وقال نائب وزير العدل جون ديمرز، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: ”يمكننا الآن القول إن الولايات المتحدة باعت هذا النفط وسلّمته لطرف ثالث.“

وأضاف ”نعتزم تحويل عائدات عملية البيع إلى صندوق لضحايا الإرهاب الأمريكيين“.

وقال المدعي العام المكلف بالقضية مايكل شيروين: ”نقدر أن المبالغ المحققة تبلغ أكثر من 40 مليونا في أكبر عملية مصادرة قامت بها الولايات المتحدة حتى الآن“.

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