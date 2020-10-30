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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 11:05 ص

ترامب يزور وحدة القوات الخاصة التي قامت بتصفية البغدادي

ترامب

أعلنت كيلي ماكيناني، المتحدثة باسم  البيت الأبيض، في تصريح صحفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع القوات الخاصة التي شاركت في عملية تصفية "الإرهابي الأول" أبو بكر البغدادي.

وأفاد بأن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية نورث كارولينا، وأشير إلى هذا الاجتماع في جدول أعمال ترامب منذ البداية على أنه "تواصل مع الجنود".

وقلّد الرئيس الأمريكي الوحدة التي شاركت في القضاء على البغدادي، إشارة الجدارة، وزار النصب التذكاري لقتلى القوات الخاصة.

يذكر أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، كان قد قتل في عملية أمريكية خاصة نفذت قبل عام في شمال غرب سوريا، ويعدها ترامب واحدة من أكبر إنجازاته في مجال الأمن القومي.

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أخر تعديل: الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 11:06 ص
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