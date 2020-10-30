ألمانيا تعلن الاستمرار مع قوات التحالف الدولي في محاربة داعش الإرهابي بالعراق

أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ"، قانون تمديد مشاركة القوات المسلحة الألمانية في عملية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش" الإرهابي في العراق.



ونشرت ألمانيا بيانا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "ألمانيا مستمرة في عمليتها بمحاربة الإرهاب والإرهابيين مع قوات التحالف الدولي "الناتو" في العراق.



وأيد 431 نائباً في البرلمان الألماني القرار الأخير، في حين عارضه 209 نواب، معظمهم من حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، واليساريين و"الخضر"، في وقت امتنع 6 نواب آخرون عن التصويت. وتم تمديد تفويض العسكريين الألمان لمدة 15 شهرا حتى 31 كانون الثاني 2022.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية هايكو ماس، أن "تنظيم "داعش" لا يزال خطيرا، حيث تقوم خلاياه النائمة بهجمات إرهابية في سوريا والعراق"، مشدداً على "أهمية منع التنظيم من الانتعاش، مشيدا بقرار البرلمان".

